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روسيا: مستعدون لهجوم محتمل على شبه جزيرة القرم

جندي أوكراني في موقع قتالي
10 مارس 2023 23:35

قالت روسيا، اليوم الجمعة، إنها مستعدة لما تعتقد أنه هجوم محتمل من جانب أوكرانيا على شبه جزيرة القرم.

وأكد سيرجي أكسيونوف رئيس شبه جزيرة القرم، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية "ريا نوفوستي"، أن "كل الأمور تسير وفق خطة".

وأكد أكسيونوف أن صور الأقمار الصناعية أظهرت خطوط تحصين ممتدة على المضيق إلى شبه الجزيرة وأن الخنادق قد حُفرت بالفعل على الشواطئ.

وأوضح أن القوات الروسية "تسير بشكل غير نمطي"، دون الخوض في التفاصيل.

وألحق انفجار، في أكتوبر الماضي، أضراراً جسيمة بجسر يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم. وأنحت موسكو في الانفجار باللائمة على أوكرانيا.

وانطلقت الأزمة الأوكرانية الحالية في فبراير من السنة الماضية حين بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة وضمت لاحقاً أربع مناطق أوكرانية إلى أراضيها.

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المصدر: رويترز
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