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احتجاز رهائن في مدينة كارلسروه الألمانية

الشرطة الألمانية تنتشر خارج الصيدلية التي يعتقد أن عملية الاحتجاز جرت فيها
10 مارس 2023 22:36

تقوم الشرطة الألمانية بعملية كبيرة إثر ما يعتقد أنه جريمة احتجاز رهائن في مدينة كارلسروه بولاية بادن-فورتمبيرج جنوب غربي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة، مساء اليوم الجمعة، إن الجريمة لا تزال مستمرة، مبيناً أنه تم احتجاز رهينة أو أكثر من صيدلية في المدينة.

وأضاف المتحدث، من موقع الحادث، إن هناك اتصالا يجري مع محتجزي الرهائن المحتملين.

وأوضح أنه حسب الوضع الحالي، لا يوجد خطر على السكان، مشيرا إلى أنه لا يمكن حاليا تقديم أية معلومات عن عدد الرهائن أو الجناة.

يقع مسرح الجريمة في وسط مدينة كارلسروه في أحد الشوارع الرئيسية بها. وطوقت قوات الشرطة المنطقة على نطاق واسع، بحسب المتحدث.

وشوهدت العديد من سيارات الشرطة وخدمات الطوارئ تسير في الشارع. كما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، من دوائر الشرطة، أن العملية توسعت أكثر مع الساعات الأولى من المساء. وقال المتحدث إن المزيد من القوات تتجمع حالياً. ولأسباب تكتيكية، لم يقدم المحققون في المدينة مزيداً من التفاصيل.

المصدر: د ب أ
كارلسروه
احتجاز رهائن
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