زعيم كوريا الشمالية يعد الجيش لحرب محتملة

أفادت تقارير لوسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، بأن زعيم البلاد كيم جونج أون يريد إعداد الجيش لحرب محتملة في شبه الجزيرة الكورية وأنه يكثف التدريبات العسكرية لتحسين الاستعدادات. وقال التقرير إن كيم أشرف على تدريبات إطلاق النار لوحدة مدفعية على "الجبهة الغربية" للبلاد للتحقق من استعدادها الحالي للحرب.
وشمل ذلك محاكاة ضربات استهدفت مطارات العدو بإطلاق "وابل قوي" من النيران باتجاه البحر. ولم يرد ذكر دولة بعينها في التقرير.
ونقل التقرير عن كيم قوله إن وحدات المدفعية الهجومية تعمل من جانب كقوة ردع، ولكن ينبغي أيضاً أن تكون قادرة على أخذ زمام المبادرة في الحرب. وتحقيقاً لهذا الغرض، يجب عليها تصعيد "تدريباتها الخاصة بمحاكاة حرب حقيقية".
وفي أحد الاجتماعات لحزب العمال الحاكم، طالب كيم بالفعل، مطلع العام الجاري، بتوسيع نطاق المناورات العسكرية.
وتختبر بيونج يانج، بشكل متزايد، صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، رغم قرارات الأمم المتحدة التي حظرت مثل تلك التجارب على كوريا الشمالية.