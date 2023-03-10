بريطانيا وفرنسا تأملان "بداية جديدة" في علاقاتهما

رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، ب"بداية جديدة" في العلاقات الثنائية مع بريطانيا بعد خلافات أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك بعد مباحثات في العاصمة باريس أجراها ماكرون مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم.
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي مشترك "إنها لحظة لم شمل وإعادة تواصل وبداية جديدة".
ويأمل سوناك، الذي أصبح رئيسا لوزراء بريطانيا في أكتوبر الماضي، أيضا في الاستفادة من تجدد النيات الحسنة مع الرئيس الفرنسي.
وقال سوناك، لدى وصوله إلى باريس، إنه يود بدء محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق من شأنه أن يسمح لبريطانيا في نهاية المطاف بإعادة المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها.
والاجتماع في باريس هو القمة الأولى بين فرنسا وبريطانيا منذ خمسة أعوام، وكلاهما عضو دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ويمتلكان أكبر قوة عسكرية في أوروبا.
والتقى الزعيمان، وكلاهما مصرفيان سابقان متخصصان في الاستثمارات، برفقة سبعة وزراء من كل جانب، بقادة في قطاع الأعمال من البلدين لتعزيز علاقتهما الاقتصادية.
وبسبب دعم البلدين لأوكرانيا في أزمتها الحالية، تحسنت العلاقات الثنائية، التي سادها توتر غالبا منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016.
واستقبل ماكرون سوناك في قصر الإليزيه والتقى الاثنان بالابتسامات.
وكتب سوناك عبر موقع تويتر "الشراكة بين المملكة المتحدة وفرنسا عميقة... من مواجهة الهجرة غير المشروعة إلى تعزيز النمو في اقتصادينا للدفاع عن أمننا المشترك. حينما نعمل معا، نستفيد كلنا. وبتلك الروح، أتطلع إلى الاجتماع مع إيمانويل ماكرون اليوم".
وقال أحد مستشاري الرئيس الفرنسي إن أولوية هذه القمة هي إعادة التواصل بين البلدين.