أردوغان يحدد موعد انتخابات الرئاسة والبرلمان

أردوغان يوقّع مرسوما يحدد موعد انتخابات الرئاسة والبرلمان
10 مارس 2023 19:06
حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسميا، اليوم الجمعة، موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 14 مايو المقبل، قبل شهر من الموعد المحدد سلفا وبعد ثلاثة أشهر فقط من زلازل شردت الملايين في جنوب البلاد.
وقال أردوغان، في كلمة بثها التلفزيون عقب التوقيع على قرار تنظيم الانتخابات "شعبنا سيذهب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسه ونوابه في 14 مايو".
وجاء الإعلان بعد ما يزيد قليلاً عن شهر على الكارثة التي أودت بحياة ما يقرب من 50 ألفاً في تركيا.
وقال أردوغان إن سبب تبكير موعد الانتخابات هو أن موعدها المقرر في 18 يونيو يتزامن مع اختبارات طلبة الجامعات وعطلة الصيف والسفر للحج.
وقال أردوغان إن حملته ستركز على التعافي بعد كارثة الزلازل ولن تستخدم أي موسيقى احتراما لذوي القتلى والمصابين. وأضاف أن كل المرشحين للبرلمان سيتعين عليهم تقديم تبرعات "سخية" لصندوق التعافي من الزلزال لدى إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).
وذكر مرسوم، نشر في الجريدة الرسمية، أن الناجين من الزلازل سيحتفظون بحقهم في التصويت إذا انتقلوا من مناطقهم الأصلية، بما يعني أنهم سيتمكنون من التصويت في المدن التي يقيمون فيها حاليا.
وقال أردوغان إن أكثر من 47 ألفا قتلوا في تركيا بسبب الكارثة، مما يصل بإجمالي القتلى في تركيا وسوريا لأكثر من 53 ألفا.
ووفقا للبيانات الرسمية، فقد تهدم أكثر من 600 ألف منزل أو تعرضت لأضرار جسيمة في أنحاء المنطقة.