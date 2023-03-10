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روسيا تعلّق على الاحتجاجات في جورجيا

محتجون يتظاهرون خارج البرلمان في جورجيا
10 مارس 2023 17:36

علّقت روسيا، اليوم الجمعة، على المظاهرات التي تهز الشارع في جورجيا منذ أيام ضدّ مشروع قانون.

واتهم الكرملين الولايات المتحدة بتأجيج المشاعر المعادية لروسيا لدى المحتجّين.

وفي إشارة إلى تصريح أدلت به الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي من نيويورك، أمس الخميس دعماً للمتظاهرين، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "إنها تتحدث إلى شعبها ليس من جورجيا، ولكن من أميركا"، معتبراً أن "يداً مرئية" تعمل على "إثارة شعور معادٍ لروسيا".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "نتابع ذلك بعناية شديدة وبقلق كبير".

بدوره، وصف سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، مظاهرات جورجيا بأنها "محاولة تغيير النظام بالقوة".

وقال، للتلفزيون الروسي "يشبه ذلك كثيراً (تظاهرات) ساحة ميدان في (العاصمة الأوكرانية) كييف" في 2014. واعتبر لافروف أن مشروع القانون، الذي تسبّب في موجة الاحتجاجات، كان "ذريعة لإطلاق محاولة لتغيير النظام بالقوة".

وأعلنت الحكومة في جورجيا، أمس الخميس، التخلّي عن مشروع القانون الذي ألغاه البرلمان فعلياً اليوم الجمعة.

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المصدر: آ ف ب
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