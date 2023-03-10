رئيس وزراء اليونان يتعهد بتحقيق سريع بعد حادث تصادم القطارين

تعهد رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بإجراء تحقيق كامل بشأن حادث تصادم القطارين في بلدة "تيمبي"، والذي أودى بحياة 57 شخصا وإصابة العشرات في 28 فبراير الماضي.

وأضاف رئيس الوزراء، في اجتماع مع الرئيسة، إيكاتيرينا ساكيلاروبولو، في القصر الرئاسي في اليونان اليوم الجمعة "يجب أن نتأكد من أن التحقيق بشأن أسباب المأساة سيكون شفافا ويجرى بخطى سريعة لتحقيق العدالة".

وتابع رئيس الوزراء أنه سيتم تطبيق تعديلات في السلامة ، حتى يمكن لليونان أن تستأنف عمل خطوط السكك الحديدية، بحلول نهاية مارس الجاري، فيما تعهد باستكمال نظام أمان رقمي ، معلق منذ عام 2014، في الأشهر المقبلة.

وأضاف أن "تحويل اليونان إلى دولة حديثة مكتملة، يمثل تحديا كبيرا". وفي تصريحاتها، طالبت ساكيلاروبولو بالمساءلة الكاملة عن الكارثة، بينما حثت على اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار مأساة 28 فبراير الماضي .