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رئيسة المفوضية الأوروبية تلتقي بايدن في واشنطن اليوم

رئيسة المفوضية الأوروبية تلتقي بايدن في واشنطن اليوم
10 مارس 2023 15:44

تواصل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين جولتها التي تشمل كندا والولايات المتحدة، حيث من المقرر أن تلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن اليوم الجمعة.

وبعدما أغدقت الثناء على كندا لدعمها أوكرانيا ، حيث أعلنت فون دير لاين في خطاب أن "كندا أنقذت أوكرانيا"، ستسعى رئيسة المفوضية إلى مغازلة الولايات المتحدة أيضا. وفي أعقاب توترات في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تحسنت علاقات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بإقامة منتدى تكنولوجي جديد والتوصل لاتفاق تاريخي بشأن خصوصية البيانات وتعليق رسوم تصنيع الطائرات لبوينج وأيرباص.  وبالإضافة إلى السعي للحصول على إمدادات جديدة من المواد الخام المهمة، تأمل فون دير لاين في التوصل لشروط مواتية للصناعة الأوروبية فيما يتعلق بقانون خفض التضخم.

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وأثارت الحزمة الهائلة من الإعانات والإعفاءات الضريبية للتكنولوجيا النظيفة في الولايات المتحدة مخاوف الاتحاد الأوروبي من عدم استفادة الصناعات الأوروبية، مما سيذهب بمعها مهارات ثمينة ووظائف وعائدات ضريبية . ويجرى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة محادثات للتوصل لحلول منذ أكتوبر 2022.

ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل عن ردها على قانون خفض التضخم.

المصدر: د ب أ
المفوضية الأوروبية
جو بايدن
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