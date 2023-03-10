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الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق لخفض استخدام الطاقة بحلول 2030

الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق لخفض استخدام الطاقة بحلول 2030
10 مارس 2023 13:45

أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا اليوم الجمعة لخفض الاستهلاك النهائي للطاقة في جميع دول التكتل 11.7 بالمئة بحلول عام 2030، وهو هدف قال مشرعون إنه سيساعد في مكافحة تغير المناخ والحد من استخدام أوروبا للوقود الأحفوري.
تم التوصل للاتفاق بعد محادثات استمرت طوال الليل بين مفاوضين من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
واتفق المفاوضون على أن الطاقة التي سيستخدمها المستهلكون النهائيون، مثل المنازل والمصانع، في التكتل بحلول عام 2030 يجب أن تكون أقل بنسبة 11.7 بالمئة من الاستخدام المتوقع بحلول ذلك الموعد.
وسيتم إرسال الاتفاق الآن إلى البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد للتصويت النهائي، وهو عادة ما يكون إجراء شكليا للموافقة على القانون دون أي تغييرات.

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المصدر: رويترز
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