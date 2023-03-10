بوتين يهنئ شي جين بينج بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للصين

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الصيني شي جين بينج، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للصين.

حيث جاء في نص البرقية التي نشرها الكرملين على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "صديقي العزيز، أرجو أن تتقبلوا تهانئي القلبية على إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية الصين الشعبية، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف الرئيس الروسي "أن قرار المجلس الوطني لنواب الشعب هو شهادة اعتراف بمزاياكم رئيسا للدولة، فضلا عن الدعم الواسع لسياساتكم الخاصة بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للصين وحماية المصالح الوطنية على الساحة العالمية".

وقال بوتين إن "روسيا تقدر عاليا مساهمتكم الشخصية في تعزيز علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين دولتينا. ونحن على ثقة تامة من أننا، بالعمل معا، سوف نضمن بناء تعاون روسي صيني مثمر في مختلف المجالات، وسنواصل تنسيق العمل المشترك حول أهم القضايا المطروحة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي".

وتمنى بوتين للزعيم الصيني نجاحا جديدا في أنشطته المهنية لما فيه خير الشعب الصيني وصحة الجيدة والازدهار.