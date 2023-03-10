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زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب أفغانستان

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب أفغانستان
10 مارس 2023 11:30

ضرب زلزال، بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر مدينة "فايز آباد" عاصمة إقليم بدخشان شمال شرقي أفغانستان أمس الخميس، طبقا ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة نقلا عن المركز الوطني الهندي للزلازل.

ووقع مركز الزلزال على بعد 140 كيلومترا شمال شرق مدينة "فايز آباد"، في الساعة 23 ودقيقة واحدة و47 ثانية مساء أمس.

وهذا رابع زلزال في غضون أسبوع.

وذكر المركز في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) أمس الخميس أن زلزالا بقوة 4.1 درجة وقع أيضا صباح اليوم، في مدينة "فايز آباد" الأفغانية.

وكانت مدينة "فايز آباد" الأفغانية قد شهدت مؤخرا العديد من الزلازل، التي ربما تكون مصدر قلق كبير. يشار إلى أن نحو ألف شخص لقوا حتفهم وأصيب 1500 أخرين في زلزال ضرب شرق أفغانستان في شهر يونيو الماضي. 

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المصدر: وكالات
زلزال
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