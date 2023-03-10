الأمم المتحدة تعلن مواصلة دعمها لجهود الاستجابة الإنسانية لمتضرري الزلزال في تركيا

أكدت الأمم المتحدة مواصلة تقديمها الدعم لجهود الإستجابة الإنسانية التي تقودها الحكومة التركية لمواجهة التداعيات والآثار المدمرة للزلازل.

وأعلن فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة - في تصريح له - عن تقديم الأمم المتحدة وشركائها حتى الآن أكثر من 42000 خيمة ومئات الآلاف من البطانيات والشراشف والمراتب للمتضررين المباشرين من الزلزال.

وأشار إلى تلقي أكثر من 900 ألف شخص متضرر في تركيا مساعدات غذائية، بجانب تقديم برنامج الأغذية العالمي لأكثر من 5.7 مليون طرد غذائي ووجبة ساخنة. ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية قدمت الرعاية الصحية لما يقرب من 24000 شخص. وأكد على وصول اليونيسف إلى 319000 شخص، بما في ذلك لأكثر من 183000 طفل، مع مجموعات النظافة والمواد غير الغذائية والملابس الشتوية والمدافئ ، من بين الإمدادات الحيوية الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة أطلقت نداء لجمع مليار دولار لدعم تركيا جراء الزلزال.