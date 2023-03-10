بوركينا فاسو.. مقتل 11 جندياً و112 مسلحاً خلال عملية عسكرية

أعلن الجيش في بوركينا فاسو، الخميس، مقتل 11 جنديا و112 مسلحا في الأيام الأخيرة خلال عدة عمليات ضد الجماعات المسلحة، وذلك أثناء عملية لاستعادة الأراضي في شرق وشمال البلاد.



وقال جيش بوركينا فاسو إن مسلحين مجهولين قتلوا 11 جنديا وأصابوا 4 آخرين خلال عملية لاستعادة الأراضي في شرق وشمال البلاد الخميس.

وأضاف الجيش، في بيان، أن العمليات العسكرية لمواجهة الجماعات المسلحة مستمرة في أقاليم تابوا وبولغو وكولبيلوغو الشرقية وفي عدة مناطق في الشمال.

وقالت القوات المسلحة "هذه العمليات أسفرت بالفعل عن خسائر فادحة في صفوف العدو واستعادة السيطرة على بعض المناطق".