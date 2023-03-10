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قتلى وجرحى في إطلاق نار بهامبورغ
قتلى وجرحى في إطلاق نار بهامبورغ
10 مارس 2023 07:18
أعلنت الشرطة الألمانية الخميس مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار بكنيسة في مدينة هامبورغ بشمال البلاد.
وقالت الشرطة عبر تويتر "تشير المؤشرات الأولية إلى إطلاق أعيرة نارية في كنيسة في شارع ديلبوغي بمنطقة غروسبورستيل. أصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة بعضها قاتل".
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المصدر: وكالات
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هامبورغ
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