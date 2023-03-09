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قمة فرنسية بريطانية في باريس اليوم لتعميق العلاقات الثنائية

أرشيفية
10 مارس 2023 01:39

باريس (وكالات)

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تعقد فرنسا وبريطانيا، في باريس اليوم، لقاء قمة وسط توقعات بأنها ستركز على إعادة إطلاق العلاقات بين البلدين على خلفية تراجعها في ملفات عدة أبرزها عقود الغواصات وحقوق الصيد. 
وستتيح القمة تعميق العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين البلدين من خلال التعاون في العديد من المجالات منها الأمن والمناخ والطاقة والاقتصاد والهجرة والشباب والسياسة الخارجية. 
ويقود هذه القمة المرتقبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بعد أن طغت على العلاقات الثنائية حالة من التوتر والخلافات في السنوات الخمس الماضية مع وجود رؤساء وزراء على رأس الحكومات البريطانية المتعاقبة قبل سوناك. 
وكانت الأوضاع بين فرنسا وبريطانيا في السنوات الأخيرة قد تراجعت مع اندلاع خلافات متعددة بسبب التغييرات التي أحدثها خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «بريكسيت»، وما ترتب عليه من حقوق الصيد لأساطيل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. 
وتهدف القمة الفرنسية البريطانية وهي الأولى من نوعها منذ عام 2018 إلى إعادة إطلاق التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات وأهمها العمل لمواجهة الهجرات غير الشرعية على الشواطئ الفرنسية باتجاه بريطانيا.

فرنسا
بريطانيا
فرنسا وبريطانيا
باريس
إيمانويل ماكرون
ريشي سوناك
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