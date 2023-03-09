ليبيا.. الدبيبة يرفض تغيير الحكومة و«الرئاسي» يلتزم «الحياد»

حسن الورفلي (بنغازي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، حرص المجلس والتزامه بأداء دوره ومسؤولياته كونه جهة محايدة تسعى إلى الوصول للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ظل توافق وطني مبني على قواعد المشاركة والمصالحة الوطنية والملكية الوطنية، فيما أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن رفضه لتغيير الحكومة قبل إجراء الانتخابات.

وشدد المنفي، خلال استقباله المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الأميركي ليزلي أوردمان، على الخطوات الداعمة لإنجاز الانتخابات وفق قوانين سليمة، وأهمية المسارات المعززة للاستقرار.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن المباحثات تناولت تطورات العملية السياسية ورؤية المجلس حول عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، والترتيبات المالية وإدارة الموارد بما يضمن الشفافية والإفصاح والكفاءة في إدارتها والعدالة في توزيعها.

وعبر المبعوث الأميركي، عن دعم واشنطن لدور المجلس الرئاسي في الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.

ونقلت السفارة الأميركية لدى ليبيا عن المبعوث ريتشارد نورلاند تأكيده على «حاجة المؤسسات الليبية، بما فيها المجلس الأعلى للدولة، لتكثيف الجهود في دعم خريطة طريق الانتخابات».

وفي طرابلس، عبر الدبيبة، خلال اجتماع وزاري لحكومته أمس، عن رفضه لأي محاولة أو دعوة لتغيير الحكومة وإدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «بذريعة أن تغيير هاتين المؤسستين يعد ضمانة لإجراء الانتخابات».

واعتبر أن من يدعو لتغيير إدارة المفوضية العليا للانتخابات والحكومة، «يتجاهل أنهما الأكثر جاهزية والتزاماً للاستحقاق الانتخابي بشهادة المجتمع الدولي نفسه»، مجدداً التزام حكومته بتنفيذ الانتخابات، وقال إنها قدمت كل الدعم للمفوضية العليا للانتخابات، وطلبت من الأمم المتحدة رفع مستوى التنسيق في ليبيا للرفع من الجاهزية لإجراء العملية الانتخابية.

وأكد الدبيبة على إجراء الانتخابات بما يتوافق مع رؤية المبعوث الأممي، وما طرحه أمام مجلس الأمن، وأنه يدعم التغيير السلمي في ليبيا من دون صفقات سياسية أو الالتفاف على إرادة الليبيين.

كان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، دعا في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي، إلى تغيير مجلس إدارة المفوضية لإمكانية إجراء الانتخابات، وذلك بعد تشكيل حكومة موحدة مصغرة تشرف على الانتخابات.

فيما أكد مبعوث الولايات المتحدة الخاص لدى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، دعم بلاده جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من أجل إنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي، جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس المفوضية عماد السايح أمس.

إلى ذلك، تبادلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال ليزلي أوردمان، وجهات النظر بشأن دعم مبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي الرامية لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة.

وأكدت المنقوش عمل حكومة الوحدة الوطنية المستمر، في تحقيق مسار الانتخابات والاستقرار لإنهاء المراحل الانتقالية وذلك بتوحيد الجهود المحلية الدولية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.