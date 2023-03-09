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مقتل 25 بهجوم إرهابي في نيجيريا
آثار هجوم إرهابي في نيجيريا (أرشيفية)
10 مارس 2023 00:05
قالت الشرطة ومصادر محلية، اليوم الخميس، إن 25 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في هجوم شنه إرهابيون في ولاية «بورنو» النيجيرية.
وربط مفوض الشرطة عبده عمر الهجوم في «ديكوا» بمسلحي جماعة بوكو حرام الإرهابية. وقال إن شرطياً قتل في حادث منفصل.
وتقع «ديكوا» على مقربة من غابة «سامبيسا» في شمال شرق نيجيريا وهي معقل لجماعة بوكو حرام المتطرفة.
وقال بولاما مودو، وهو أحد سكان المنطقة وساعد الجيش في جهوده بعد الهجوم، إن 33 صياداً قتلوا إجمالاً. وأوضح أنه تم العثور على 25 جثة في موقع الهجوم وعثر على ثماني جثث أخرى اليوم الخميس.
وذكر آخر أن المسلحين يشتبهون في أن الصيادين كانوا يقدمون معلومات للجيش بعد أن هاجمتهم قواته قبل أسابيع.
وأودت الأعمال الإرهابية التي تقوم بها جماعة بوكو حرام المتشددة في شمال شرق نيجيريا منذ عام 2009، بحياة أكثر من 350 ألف شخص، وأجبرت الملايين على النزوح عن ديارهم.
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