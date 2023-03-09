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إصابات بإطلاق نار في تل أبيب

الشرطة تطوق مكان الحادث في تل أبيب
9 مارس 2023 23:16

قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار في تل أبيب، اليوم الخميس، ويتلقون العلاج على أيدي خدمات الطوارئ.

وأعلنت الشرطة، في بيان مقتضب، "تحقق الشرطة في شبهة هجوم إرهابي... أطلق مشتبه به النار على أحد المارة قبل أن يحيّده عناصر شرطة". 

وأعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أنه تم "القضاء" على المسلح الذي أطلق النار.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أعداداً كبيرة من أفراد الشرطة والمسعفين في الموقع.

وقع إطلاق النار في شارع "ديزنغوف" في وسط تل أبيب. ولم ترد تفاصيل على الفور بشأن ملابساته.

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المصدر: وكالات
إطلاق نار
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