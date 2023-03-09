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وزير الدفاع الأميركي يدعو لتكثيف دعم أوكرانيا

وزير الدفاع الأميركي (يسار الصورة) في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي
9 مارس 2023 22:54

دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الخميس، حلفاء بلاده إلى تكثيف الدعم لأوكرانيا في أزمتها الحالية.

وقال أوستن، خلال زيارة إلى إسرائل "تقدم إسرائيل مساعدات إنسانية مفيدة لأوكرانيا وأنا أيضا ممتن لمشاركة إسرائيل في مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا التي أعقدها".

وأضاف وزير الدفاع الأميركي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي "لكننا ندعو أيضا جميع حلفائنا وشركائنا للنهوض في هذه اللحظة الفارقة في التاريخ. لا بد لجميع الدول ذات النوايا الحسنة أن تؤدي كلها على وجه السرعة دورها في مساعدة أوكرانيا".

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للصحفيين "نبذل قصارى جهدنا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لمساعدة الحكومة الأوكرانية... ونحن نفعل ذلك وفق فهمنا لمصالح إسرائيلية في المنطقة".

وزار وزير الخارجية الإسرائيلي كييف الشهر الماضي كي يتعهد بمواصلة تقديم مساعدات تشمل تحسين نظام الإنذار المبكر للدفاع الجوي الأوكراني.

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