ألمانيا تعتقل شاباً خطط لهجوم إرهابي

ألقى محققون ألمان القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاما على الحدود الألمانية النمساوية بالقرب من مدينة باساو، يشتبه بقيامه بالتخطيط لهجوم يحمل دوافع إرهابية في فرانكفورت.
وأعلن مكتب الشرطة الحكومي لمكافحة الجريمة في فسبادن، ومكتب المدعي العام في فرانكفورت، معا اليوم الخميس، أن الشاب الألماني الجنسية، أراد السفر إلى العراق للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي. ويشتبه في أن الرجل استعد للقيام بعمل خطير من أعمال العنف التي تهدد أمن الدولة.
وحصل الشاب على خطط إعداد المتفجرات والعبوات الحارقة، من بين أمور أخرى.
ووفقا للتقرير، أراد الشاب الألماني أيضا الحصول على سلاح آلي كامل، من أجل قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص خلال هجومه.
كانت السلطات تتعقب الرجل منذ الصيف الماضي. وخلال أول عملية تفتيش لمنزله في أغسطس الماضي، صودرت أعلام لتنظيم داعش المتشدد من بين أشياء أخرى.
وفقا للبيان، وجد محققون سريون بعد ذلك أن الرجل تخلى مبدئيا عن هجومه المزمع خشية اكتشاف أمره، وأراد بدلا من ذلك الانضمام إلى تنظيم داعش المتطرف.
بعد رحلة بسيارة رصدتها شرطة مكافحة الجريمة، ألقي القبض على المشتبه به يوم أمس الأربعاء قبل فترة وجيزة من الوصول إلى الحدود في منطقة خدمة على طريق سريع بالقرب من مدينة "باساو". ومن المقرر أن يمثل أمام أحد القضاة في فرانكفورت لاحقا.