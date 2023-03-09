الرئيس التونسي يدعو البرلمان الجديد للاجتماع

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، أن البرلمان الجديد، الذي انتُخب في ديسمبر ويناير، سيجتمع للمرة الأولى يوم الاثنين.
وأوردت الجريدة الرسمية التونسية دعوة لأعضاء مجلس نواب الشعب لحضور الجلسة الافتتاحية العامة الاثنين المقبل.
كما جاء في الجريدة، اليوم، قانون يقضي بحلّ المجالس البلدية التي انتخبت في عام 2018 وتعديل قانون انتخاب أعضائها.
ونص القرار على أن "يتم حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة".
ويتولى المحافظ إدارة شؤون المجالس مؤقتا.
وقال الرئيس سعيّد، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية فجر الخميس "سيتم النظر في مشروعين يتعلقان بتنقيح قانون انتخاب المجالس البلدية ثم قانون انتخاب أعضاء مجالس الأقاليم والجهات إلى جانب نص آخر يتعلق بحلّ المجالس البلدية كلّها وتعويضها بنيابات خصوصية".