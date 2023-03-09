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اجتماع في جنيف بين روسيا والأمم المتحدة بشأن «اتفاق الحبوب»

أرشيفية
9 مارس 2023 20:55

أعلنت روسيا أن اجتماعا سيُعقد الإثنين في جنيف مع الأمم المتحدة بشأن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الذي تنتهي مفاعيله في 18 مارس فيما قال وزير الخارجية الروسي إن المفاوضات الرامية إلى تمديده "معقّدة".

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح للصحافيين "إن الجولة المقبلة من المشاورات مقررة في 13 مارس في جنيف وسيشارك فيها وفد يضم ممثلين عن عدد من الوزارات الروسية" مع "ممثلين عن الأمم المتحدة".

وأعلنت زاخاروفا أن الاجتماع سيحضره مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان.

واكتفت زاخاروفا بالإشارة إلى أن "الاتفاق (بشأن تصدير الحبوب) سيُناقش".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد وصف الخميس المفاوضات الرامية إلى تمديد الاتفاق الذي أتاح استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية بأنها "معقّدة".

 

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المصدر: وكالات
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