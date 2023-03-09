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السويد وفنلندا تبحثان طلب انضمامهما للناتو مع تركيا

مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل
9 مارس 2023 20:46

قال أوسكار ستينستروم كبير المفاوضين السويديين في عملية الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، إن تركيا أقرت بأن بلده وفنلندا اتخذا خطوات ملموسة لتلبية مخاوف أنقرة فيما يتعلق بمساعيهما للانضمام إلى الحلف.
وأضاف ستينستروم، في مؤتمر صحفي بمقر حلف شمال الأطلسي في العاصمة البلجيكية بروطسل بعد محادثات ثلاثية، "نرى أن تركيا أدركت أن السويد وفنلندا اتخذتا خطوات ملموسة في هذا الاتفاق، وهي علامة جيدة".
وأوضح كبير المفاوضين السويديين أن الدول الثلاث ستعقد اجتماعات أخرى، لكن لم يتم تحديد موعد.
وقدمت السويد وفنلندا طلبيهما للانضمام إلى حلف الناتو. وهو الأمر الذي يحتاج إلى موافقة كل دول الحلف، بما فيها تركيا. وطلبت تركيا من البلدين تقديم ضمانات بشأن عدم إيواء جماعات تصنفها أنقرة إرهابية مقابل الموافقة على طلب انضمامهما.

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المصدر: وكالات
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