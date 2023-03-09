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زلزال يهز منطقة قريبة من مدينة بيروجا الإيطالية

تعبيرية
9 مارس 2023 20:46

 هز زلزال قوي منطقة بوسط إيطاليا قريبة من مدينة بيروجا اليوم الخميس.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تقرير أولي إن الزلزال كان بقوة خمس درجات، لكن السلطات الإيطالية قالت إن قوته 4.4 درجة ومركزه بلدة أومبرتيدي إلى الشمال الشرقي من مدينة بيروجا.

وقال لوكا كاريزيا حاكم أومبرتيدي لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن السكان المحليين هرعوا إلى الشوارع بعدما شعروا بالزلزال.

وأضاف أنه جرى فحص مبان، من بينها مدارس ومستشفيات، لرصد الأضرار، لكن لم ترد تقارير أولية بوجود أي حالات طارئة.

 

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المصدر: وكالات
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الأرصاد
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