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انفصاليون في مولدافيا يتهمون أوكرانيا بمحاولة اعتداء

جانب من مدينة تيراسبول في منطقة ترانسنيستريا
9 مارس 2023 20:26

أكدت منطقة "ترانسنيستريا" الانفصالية في مولدافيا، اليوم الخميس، أنها أحبطت محاولة اعتداء على مسؤولين فيها نسبتها إلى كييف وهي اتهامات نفتها أوكرانيا.

وقال دورين ريشيان رئيس الوزراء المولدافي إنه ليس لديه "تأكيد" على صحة هذه المعلومات في حين أشارت حكومته إلى أنها تحقق في هذه الاتهامات.

ونددت الأجهزة الأمنية الأوكرانية بهذه الاتهامات واعتبرتها "استفزازاً من تدبير" روسيا في حين أكدت موسكو نهاية فبراير أن كييف تجري "تحضيرات" من أجل مهاجمة منطقة "ترانسنيستريا" التي أعلنت استقلالها من جانب واحد والواقعة عند الحدود مع أوكرانيا.

وقالت وزارة الأمن العام في "ترانسنيستريا"، في بيان، إنها "أحبطت هجوماً إرهابياً (..) خططت له أجهزة الأمن الأوكرانية ضد مسؤولين عدة" في هذه المنطقة الانفصالية وعاصمتها "تيراسبول".

وقال أناتولي غوريتسكي النائب العام في المنطقة "المكان الذي كان سينفذ فيه العمل الإرهابي يظهر أن الهدف هو أولا القضاء على مسؤولين في الدولة و(..) التسبب بعدد كبير من الضحايا نظرا إلى أن العمل الإرهابي كان سيحصل في وسط تيراسبول حيث كان سيتجمع الكثير من الناس".

وقال فيتالي إنغنياتيف وزير خارجية المنطقة إن أحد الأشخاص المستهدفين هو فاديم كراسنوسيلسكي المسؤول في الدولة المعلنة من جانب واحد مع "مسؤولين آخرين رفيعي المستوى".

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المصدر: وكالات
منطقة ترانسنيستريا
تيراسبول
مولدافيا
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