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السعودية تعلن عن تسهيلات جديدة للحصول على التأشيرة السياحة

السعودية تعلن عن تسهيلات جديدة للحصول على التأشيرة السياحة
9 مارس 2023 19:44

 

اعتمدت وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية عن خطوة جديدة تهدف إلى تمكين جميع المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بتقديم طلب الحصول على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة إلكترونياً، والتي تمكن الأفراد من زيارة مناطق المملكة المختلفة وأداء مناسك العمرة، حيث تم التوسع في اعتماد جميع مهن المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي كنتيجة للتحديثات المستمرة التي تعمل عليها الوزارة بشكل دوري.

وتأتي خطوة السماح للراغبين في الدخول إلى المملكة، دون اشتراط مهن محددة، ضمن جهود الوزارة لإتاحة الفرصة لجميع المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي للاستمتاع بالوجهات السياحية، والمشاركة في الفعاليات السياحية والترفيهية، والتعرف عن كثب على العمق التراثي والتاريخي للمملكة.
وأوضحت الوزارة أن جميع المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أصبح بإمكانهم دخول المملكة بتأشيرة سياحية إلكترونية، وذلك بالتقديم من خلال منصة "روح السعودية"، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويشمل ذلك أقارب حامل تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته، وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».
وتشترط لائحة تأشيرة الزيارة السياحية الصادرة عن الوزارة ضرورة امتثال السياح للأنظمة والتعليمات المتبعة أثناء وجودهم في المملكة. بما في ذلك حمل الوثائق الثبوتية للهوية في كل الأوقات، كما نوَّهت الوزارة إلى أن التأشيرة السياحية لا تتيح أداء فريضة الحج، كما أنها لا تتيح أداء العمرة في أثناء موسم الحج.
كما دعت الوزارة بزيارة المنصة الإلكترونية للحصول على المزيد من المعلومات عن التأشيرة www.visitsaudi.com أو الموقع الرسمي لوزارة الخارجية www.mofa.gov.sa.

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المصدر: وكالات
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