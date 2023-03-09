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نقل زعيم جمهوري نافذ في الكونجرس إلى المستشفى

ميتش مكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي
9 مارس 2023 19:38

قال المتحدث باسم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل، وهو أحد أكثر الشخصيات نفوذا في واشنطن، إن مكونيل نُقل إلى المستشفى بعد تعثره وسقوطه في فندق بالعاصمة الأميركية.

وأضاف المتحدث، في بيان في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، إن مكونيل (81 عاما)، الذي انتخب في مجلس الشيوخ لأول مرة في عام 1984، "تعثر في فندق محلي خلال عشاء خاص. ونُقل إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج". ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

ولم يرد ممثلو مكونيل حتى الآن على طلب للحصول على تعليق إضافي.

وتعرض مكونيل لمشاكل صحية أخرى في السنوات القلية الماضية كان من بينها كسر في الكتف عام 2019 بعد سقوطه في منزله بولاية كنتاكي.

يقضي حاليا فترة ولايته السابعة التي تستمر ست سنوات وتمتد حتى عام 2026، وهو ثالث عضو في مجلس الشيوخ يُنقل إلى المستشفى في الأسابيع القليلة الماضية.

وشغل مكونيل منصب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ من عام 2015 إلى عام 2021 لكنه الآن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ. ويُشكل الديمقراطيون حاليا الأغلبية بواقع 51 مقابل 49 مقعدا في مجلس الشيوخ.

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المصدر: رويترز
ميتش مكونيل
المستشفى
وعكة صحية
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