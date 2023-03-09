بافيل يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية التشيك

أدى الرئيس التشيكي المنتخب بيتر بافيل، اليمين الدستورية، أمام جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان التشيكي، ليصبح الرئيس الجديد للبلاد اليوم الخميس. واختير بافيل وهو جنرال عسكري متقاعد، في جولة الإعادة في نهاية يناير الماضي.

وهزم بافيل البالغ من العمر 61 عاما بسهولة رئيس الوزراء الشعبوي السابق أندريه بابيش بحصوله على نسبة 58.3 % من الأصوات.

ويخلف بافيل، الوافد السياسي الجديد، ميلوش زيمان البالغ من العمر 78 عاما ولم يتمكن من الترشح مرة أخرى بعد فترتين مدة كل منهما خمس سنوات.

ويعد منصب الرئيس في جمهورية التشيك شرفيا إلى حد كبير، وهو يتمتع بسلطات محدودة فقط.

ومن يتولى المنصب يمثل البلد في المناسبات الرسمية. ويعين الرئيس الحكومة رسميا، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويتمتع الرئيس التشيكي أيضا بسلطة إحالة القوانين إلى البرلمان مرة واحدة.