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اليونان توجه اتهامات لمسؤولين إثر تصادم قطارين

مراسم تشييع قتلى تصادم القطارين
9 مارس 2023 19:29

وجّه مدعون يونانيون، اليوم الخميس، اتهامات إلى ثلاثة مسؤولين آخرين عاملين في قطاع سكك الحديد على خلفية أسوأ حادث تصادم قطارين أسفر عن مقتل 57 شخصا.

وتم توجيه اتهامات قبل أيام إلى المسؤول عن حركة القطارات الذي كان مناوبا في المحطة وقت وقوع الحادث إذ يشتبه بأنه وجّه القطارين إلى السكة ذاتها عن طريق الخطأ.

وقال مصدر قضائي، اليوم الخميس، إن اتهامات وجهت أيضا للمشرف المسؤول عن تحديد مواعيد عمل الموظفين الذي يشتبه بأنه أعطى مناوبة ليلية، في فترة عطلة تزداد حركة القطارات خلالها عادة، إلى مسؤول مناوب يفتقر للخبرة.

كما وجهت اتهامات إلى مسؤولين آخرين عن حركة القطارات في المحطة غادرا مكان عملهما باكرا.

ويواجه الثلاثة تهم الإهمال المؤدي إلى القتل غير العمد والتسبب بأذى جسدي وتعطيل حركة النقل، وقد يواجهون احتمال سجنهم مدى الحياة في حال إدانتهم.

ووقع حادث التصادم يوم 28 فبراير الماضي في وسط اليونان.

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المصدر: رويترز
اليونان
تصادم قطارين
اتهامات
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