ميلوني تجمع حكومتها قرب موقع غرق مهاجرين

تترأس رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الخميس اجتماعا لحكومتها في كوترو، حيث أدى غرق قارب لمهاجرين إلى مصرع 72 منهم على الأقل في نهاية فبراير، في مبادرة رمزية لحكومتها اليمينية المتطرفة المتهمة بعرقلة عمليات إنقاذ المهاجرين.
اجتماع مجلس الوزراء المقرر عند الساعة 14,45 ت غ في كالابريا، المنطقة الفقيرة جدا في جنوب غرب ايطاليا، سيتيح لميلوني أن توجه تحية للضحايا لكن أيضا أن تعلن عن تشديد العقوبات على المهربين وزيادة القنوات الشرعية لإدخال اليد العاملة الاجنبية الى ايطاليا بحسب ما أوضح مكتبها.
وحكومة جورجيا ميلوني التي جعلت من محاربة الهجرة غير الشرعية محور معركتها الانتخابية، تواجه منذ وقوع هذه المأساة ليل 25 الى 26 فبراير انتقادات متزايدة من المعارضة والمجتمع المدني.
ويخشى رئيس بلدية كروتوني وهي أقرب بلدة الى مسرح المأساة واستقبلت نعوش الضحايا، أن يكون اجتماع الحكومة هذا مجرد "عملية دعائية" تهدف الى التعويض عن غيابها في الأيام التي تلت المأساة.