هزات أرضية تضرب روسيا

ضربت هزات أرضية متعاقبة إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي خلال يومين متتاليين.
وأفاد فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في إقليم كامتشاتكا الروسي، في بيان، أنه "تم اليوم في 04:10 بالتوقيت المحلي (19:10 بتوقيت موسكو) تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر في البحر بالقرب من الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا.
وأضاف البيان أنه "لم يتم الإعلان عن وجود تهديد بحدوث تسونامي في المنطقة ولم ترد بعد أي معطيات عن وقوع أضرار مادية في المنطقة نتيجة هذه الهزات الأرضية".