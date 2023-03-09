مقتل 14 مهاجراً غرقاً قبالة السواحل التونسية

أعلن خفر السواحل التونسي، اليوم الخميس، أن 14 مهاجراً من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم غرقا قبالة السواحل وأنقذ 54 آخرون إثر غرق مركب يقلهم قبالة السواحل التونسية. وقال خفر السواحل، في بيان، إن وحدات الحرس البحري في مدينة صفاقس (وسط شرق) عثرت "أثناء تمشيط السواحل" على مجموعة "تعرض مركبهم للغرق". وأوضح أن خفر السواحل تمكنوا من "نجدة وإنقاذ 54" شخصا من جنسيات من دول أفريقيا جنوب الصحراء و"إنتشال 14 جثة". يوجد في تونس أكثر من 21 ألف مهاجر من هذه الجنسيات بمن فيهم الطلبة، وفقا لإحصاءات رسمية. تمثل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين الآتين من دول جنوب الصحراء والمتجهين في رحلات بحرا إلى السواحل الأوروبية وتحديدا الإيطالية. تستقبل إيطاليا أعدادا كبيرة من المهاجرين الواصلين من تونس عبر البحر الأبيض المتوسط. وتفيد الأرقام الرسمية بأن هذا البلد استقبل أكثر من 32 ألف مهاجر في العام 2022. تسجل تونس، التي تبعد سواحلها أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة "لامبيدوسا" الإيطالية، بانتظام محاولات لمغادرة المهاجرين إلى إيطاليا. أخبار ذات صلة الرئيس التونسي يدعو البرلمان الجديد للاجتماع تونس.. تداعيات اقتصادية لأزمة المهاجرين

المصدر: آ ف ب