السعودية تؤكد استعدادها للوساطة بأزمة أوكرانيا.. وموسكو ترحب
من لقاء فيصل بن فرحان وسيرغي لافروف
9 مارس 2023 18:06
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، خلال جولة دبلوماسية إلى موسكو، وفي مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن السعودية جاهزة للقيام بما يلزم لحل الصراع في أوكرانيا، ومستعدة لتسهيل الحوار بين موسكو وكييف.
من جهته، رحب وزير الخارجية الروسي بموقف السعودية، مؤكدا أنها تسعى لإيجاد حل مناسب للأزمة وأن دور الرياض لا يقتصر على تبادل الأسرى.
وقال سيرغي لافروف: إن السعودية ودولاً أخرى سهلت عمليات تبادل أسرى الحرب مع أوكرانيا.