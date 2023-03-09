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سوريا: عودة مطار حلب الدولي للخدمة

أرشيفية
9 مارس 2023 17:53

أعلنت وزارة النقل السورية، أن حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي ستعود اعتباراً من صباح غد الجمعة.

وقالت الوزارة، في بيان  أوردته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الخميس،  إن كوادر المؤسسة العامة للطيران المدني وبالتعاون مع الشركات الوطنية أنجزت إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الذي استهدف مطار حلب الدولي فجر  أول أمس الثلاثاء.

ودعت الوزارة النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار إلى إعادة برمجة رحلاتها القادمة والمغادرة، إضافة إلى استعداد المطار لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال على مدار الساعة.

 

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المصدر: وكالات
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