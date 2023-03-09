الجمعة 10 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

شركتان تستعدان لطرح لقاحات جديدة لفئات محددة

حقنة
9 مارس 2023 17:39

أعلنت شركة «فايزر» الأميركية وشركة الأدوية البريطانية (جي.إس.كيه) استعدادهما لطرح لقاحيهما المضادين لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي لكبار السن والحوامل.

وقال مسؤولون تنفيذيون، اليوم الخميس، إن «فايزر» ستطرح لقاحها المضاد للفيروس لكبار السن والحوامل في الولايات المتحدة وأوروبا في وقت لاحق من العام الحالي.

وطورت الشركتان بالفعل لقاحيهما ضد فيروس الجهاز التنفسي المخلوي، لكنهما تنتظران موافقة الجهات التنظيمية.

وقالت كينا سوانسون، رئيسة أبحاث وتطوير اللقاحات الفيروسية في «فايزر»، في إفادة صحفية: «نتوقع الحصول على الموافقة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا في الوقت المناسب لبدء العمل في الخريف».

وفيروس الجهاز التنفسي المخلوي هو سبب رئيسي للالتهاب الرئوي عند الرضع وكبار السن، وأسفرت عقود من الأبحاث عن لقاحين ناجحين تتسابق فايزر و(جي.إس.كيه) على طرحهما.

ويتسبب مرض الجهاز التنفسي السفلي الناجم عن الفيروس في وفاة نحو 14 ألف شخص في الولايات المتحدة سنوياً، ويقدر المحللون سوق اللقاح بمليارات الدولارات بحلول نهاية العقد الحالي.

وكانت (جي.إس.كيه) أبلغت رويترز، أمس الأربعاء، أنها مستعدة أيضاً لطرح اللقاح لكبار السن في الولايات المتحدة هذا العام دون قيود على الإمداد.

ومن المقرر أن تتخذ إدارة الغذاء والدواء الأميركية قرار الموافقة على اللقاحين بحلول شهر مايو المقبل.

أخبار ذات صلة
تطوير أول لقاح في العالم ضد بكتيريا قاتلة
المصدر: رويترز
فايزر
لقاح
فيروس الجهاز التنفسي المخلوي
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«ياس» تختتم الموسم بـ «سباقات مشوقة»
الرياضي
«ياس» تختتم الموسم بـ «سباقات مشوقة»
اليوم 15:30
الشرطة الألمانية تطالب بالاحترام في ديربي الرور
الرياضي
الشرطة الألمانية تطالب بالاحترام في ديربي الرور
اليوم 15:24
بينيرو «هاتريك» والنابودة «ثنائية» في أبوظبي
الرياضي
بينيرو «هاتريك» والنابودة «ثنائية» في أبوظبي
اليوم 15:20
البلوشي «الأصغر» في «سوبر سلة» غرب آسيا
الرياضي
البلوشي «الأصغر» في «سوبر سلة» غرب آسيا
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©