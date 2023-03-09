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رئيس وزراء اليونان يتعهد بتعويض أهالي ضحايا «كارثة القطار»

احتجاجات في اليونان عقب حادث تصادم القطارين
9 مارس 2023 17:35

تعهد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الخميس، بأن الدولة سوف تقدم تعويضات لأسر ضحايا حادث القطار الذي وقع في 28 فبراير ويبلغ عددهم 57 ضحية، واعتذر مجدداً نيابة عن الحكومات المتعاقبة.

وقال ميتسوتاكيس، خلال اجتماع وزاري، إنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل التعويضات في الأيام المقبلة.

وتعهد بـ«الشفافية المطلقة» في توضيح أسباب الحادث الذي وقع بالقرب من لاريسا شمال أثينا.

وقال ميتسوتاكيس: «الدعم لأقارب الضحايا أولوية إلى جانب الدعم المادي والمعنوي والنفسي».

وأضاف أن الحكومة سوف تتحرك أيضاً لضمان استئناف القطارات عملياتها في أقرب وقت ممكن بأكبر قدر من السلامة.

وكان قطار ركاب وقطار شحن قد اصطدما وجهاً لوجه، بعدما قام مسؤول بطريق الخطأ بتوجيههما لنفس امتداد خط السكة الحديد.

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المصدر: وكالات
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