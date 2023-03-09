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العثور على جثث جراء انفجار في فيلا بسويسرا

العثور على جثث جراء انفجار في فيلا بسويسرا
9 مارس 2023 16:57

عثر على عدد من الجثث في فيلا عائلية سويسرية شهدت حريقًا وانفجارًا الخميس في منطقة إيفردون-لي-بان، كما ذكرت شرطة كانتون فود (غرب).
وقال مسؤول الاتصالات في شرطة فود ألكسندر بيسنز لوكالة فرانس برس "ابلغنا عند الساعة 06,40 (05,40 ت غ) بوقوع انفجار في المنزل، تلاه حريق وهذه هي الوقائع التي نقلت إلينا".
وأضاف أنه "عثر على جثث في المنزل العائلي"، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة "24 اور" المحلية.
وأوضحت الصحيفة أن عائلة مكونة من خمسة أفراد كانت تعيش في المنزل.
وستنشر الشرطة مزيدا من التفاصيل خلال اليوم.
وقال بيسنز إن "التحقيق بدأ"، مشيرا إلى أنه لا يمكنه بعد جزم ما إذا كان الانفجار وقع قبل الحريق أو بعده.

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