الجمعة 10 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا تعلن استخدام صواريخ «كينجال» في «الضربة الانتقامية»

صاروخ كينجال الفرط صوتي تحمله مقاتلة روسية
9 مارس 2023 16:56

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أنّها شنت قصفاً "مكثّفاً" على أوكرانيا "ردّاً" على توغّل مؤخراً في أراضيها نسبته إلى "مخرّبين" من كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "رداً على الأعمال الإرهابية من نظام كييف في منطقة بريانسك (الروسية) في الثاني من مارس، شنت القوات المسلّحة التابعة للاتحاد الروسي ضربات انتقامية واسعة"، مشيرة إلى أنه تمّ استخدام صواريخ "كينجال" فرط الصوتية بشكل خاص. 

وفي الساعات الأولى من صباح الخميس، شنت روسيا موجة ضخمة من الضربات الصاروخية في أنحاء أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين على الأقل، وتوقف محطة للطاقة النووية عن العمل.

كانت هذه أول ضربة صاروخية كبيرة منذ منتصف فبراير، لتنهي أطول فترة هدوء نسبي منذ أن بدأت موسكو حملة لمهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا في أكتوبر.

 وقطعت الصواريخ الروسية إمدادات الطاقة عن أكبر محطة نووية في أوروبا خلال وابل من الضربات على مدن في أنحاء أوكرانيا، بينما صدت القوات الأوكرانية هجمات شرسة على مدينة باخموت المحاصرة.

 

أخبار ذات صلة
وزير الدفاع الأميركي يدعو لتكثيف دعم أوكرانيا
ألمانيا قد تكون حددت السفينة المتورطة في تفجير «نورد ستريم»
المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«ياس» تختتم الموسم بـ «سباقات مشوقة»
الرياضي
«ياس» تختتم الموسم بـ «سباقات مشوقة»
اليوم 15:30
الشرطة الألمانية تطالب بالاحترام في ديربي الرور
الرياضي
الشرطة الألمانية تطالب بالاحترام في ديربي الرور
اليوم 15:24
بينيرو «هاتريك» والنابودة «ثنائية» في أبوظبي
الرياضي
بينيرو «هاتريك» والنابودة «ثنائية» في أبوظبي
اليوم 15:20
البلوشي «الأصغر» في «سوبر سلة» غرب آسيا
الرياضي
البلوشي «الأصغر» في «سوبر سلة» غرب آسيا
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©