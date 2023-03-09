روسيا تعلن استخدام صواريخ «كينجال» في «الضربة الانتقامية»
صاروخ كينجال الفرط صوتي تحمله مقاتلة روسية
9 مارس 2023 16:56
أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أنّها شنت قصفاً "مكثّفاً" على أوكرانيا "ردّاً" على توغّل مؤخراً في أراضيها نسبته إلى "مخرّبين" من كييف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "رداً على الأعمال الإرهابية من نظام كييف في منطقة بريانسك (الروسية) في الثاني من مارس، شنت القوات المسلّحة التابعة للاتحاد الروسي ضربات انتقامية واسعة"، مشيرة إلى أنه تمّ استخدام صواريخ "كينجال" فرط الصوتية بشكل خاص.
وفي الساعات الأولى من صباح الخميس، شنت روسيا موجة ضخمة من الضربات الصاروخية في أنحاء أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين على الأقل، وتوقف محطة للطاقة النووية عن العمل.
كانت هذه أول ضربة صاروخية كبيرة منذ منتصف فبراير، لتنهي أطول فترة هدوء نسبي منذ أن بدأت موسكو حملة لمهاجمة البنية التحتية المدنية في أوكرانيا في أكتوبر.
وقطعت الصواريخ الروسية إمدادات الطاقة عن أكبر محطة نووية في أوروبا خلال وابل من الضربات على مدن في أنحاء أوكرانيا، بينما صدت القوات الأوكرانية هجمات شرسة على مدينة باخموت المحاصرة.