الجمعة 10 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الكرملين يدلي بتصريح بشأن هجمات «نورد ستريم»

فقاعات الغاز تصعد إلى السطح إثر تسرب "نورد ستريم"
9 مارس 2023 16:44

قال الكرملين، اليوم الخميس، إنه يشك في أن تكون الهجمات على خط أنابيب نورد ستريم في سبتمبر الماضي نفذت دون دعم من إحدى الحكومات.

وقال بيسكوف لدى طلب تعليقه على التقرير: «بالنسبة لفرضية (الجماعة) المؤيدة لأوكرانيا، فكما تعلمون أن فكرة أنه من تدبير طرف شرير من الصعب تصديقها. كانت مهمة صعبة للغاية، ربما لم يكن قادراً على تنفيذها سوى جهاز حكومي مدرب جيداً، وليس هناك كثيرون (من هذه الأجهزة) في عالمنا».

وطلبت روسيا مراراً السماح لها بالانضمام إلى التحقيقات في الانفجارات التي خربت ثلاثة من أربعة خطوط أنابيب في خطوط أنابيب نورد ستريم 1 و2 اللذين يربطان روسيا بألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

ويجري محققون في السويد والدنمرك وألمانيا حالياً تحقيقات منفصلة.

وقال بيسكوف للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري في الكرملين: «نواصل المطالبة بتحقيق سريع يتسم بالشفافية والمطالبة بالسماح لنا بالمشاركة في هذا التحقيق».

وأضاف: «من الضروري تحديد من نفذوها ومن أمروا بها. ارتكاب هجوم إرهابي على جزء من البنية التحتية الحيوية الدولية للطاقة يعد سابقة خطيرة للغاية».

أخبار ذات صلة
ألمانيا قد تكون حددت السفينة المتورطة في تفجير «نورد ستريم»
اجتماع في جنيف بين روسيا والأمم المتحدة بشأن «اتفاق الحبوب»
المصدر: وكالات
روسيا
نورد ستريم
نورد ستريم 2
روسيا وأوكرانيا
الكرملين
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«ياس» تختتم الموسم بـ «سباقات مشوقة»
الرياضي
«ياس» تختتم الموسم بـ «سباقات مشوقة»
اليوم 15:30
الشرطة الألمانية تطالب بالاحترام في ديربي الرور
الرياضي
الشرطة الألمانية تطالب بالاحترام في ديربي الرور
اليوم 15:24
بينيرو «هاتريك» والنابودة «ثنائية» في أبوظبي
الرياضي
بينيرو «هاتريك» والنابودة «ثنائية» في أبوظبي
اليوم 15:20
البلوشي «الأصغر» في «سوبر سلة» غرب آسيا
الرياضي
البلوشي «الأصغر» في «سوبر سلة» غرب آسيا
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©