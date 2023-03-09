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بعد هجمات إرهابية.. روسيا تنفذ ضربة انتقامية على أوكرانيا

أرشيفية
9 مارس 2023 15:38

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن قواتها نفذت «ضربة انتقامية مكثفة» على البنية التحتية الأوكرانية، بعد ما وصفته بهجوم إرهابي في منطقة بريانسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا الأسبوع الماضي.

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المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
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