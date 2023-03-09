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أكثر من 40 قتيلاً في هجوم بالكونغو الديموقراطية

أرشيفة
9 مارس 2023 15:24

 قُتل أكثر من أربعين شخصاً ليل الأربعاء الخميس في هجوم جديد نُسب إلى متمرّدين في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وقال المسؤول المحلّي كالونغا ميسو لوكالة فرانس برس إنّ "الحصيلة التي لا تزال مؤقتة هي 38 قتيلاً في موكوندي وثمانية في موسا"، وهما قريتان متجاورتان في إقليم بيني.

وأكد رئيس الجمعية المدنية المحلية أرسين مومبير هذه الحصيلة، مشيراً إلى أنّ المهاجمين "دخلوا إلى قرية موكوندي من دون ضوضاء" وقتلوا معظم الضحايا "بسلاح أبيض".

وأشار إلى أنه عُثر على جثث الضحايا في موسا "متفحّمة في منازل محترقة".

وأضاف أنّ أعمال البحث لا تزال جارية لأنّ المنازل بعيدة عن بعضها البعض.

 

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