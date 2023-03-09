الجمعة 10 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في إندونيسيا إلى 30 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في إندونيسيا إلى 30 قتيلا
9 مارس 2023 15:21

 ارتفع عدد قتلى الانهيار الأرضي الذي طمر منازل في قرية بجزر ناتونا الإندونيسية إلى 30 شخصا، بينما لا يزال 24 شخصا في عداد المفقودين ، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الخميس. وقتل أطفال لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات في الانهيار الأرضي في منطقة سيراسان، وفقا لقائمة أسماء الضحايا التي نشرتها الشرطة.

وقال عبد الرحمن مدير وكالة البحث والإنقاذ المحلية " حتى الآن تم انتشال 30 جثة، مازالنا نحاول العثور على 24 آخرين".

أخبار ذات صلة
الحكم بالسجن على مسؤولَين في «كارثة الملعب» بإندونيسيا
السجن يحاصر المسؤولين عن «كارثة مالانج»

وتم نشر أكثر من 100 شرطي من مقر شرطة المقاطعة لدعم القوة المحلية المكونة من 50 شرطيا في عملية الإنقاذ، وفقا للمتحدث باسم شرطة المقاطعة هاري جولدنهارت. وتقع جزر ناتونا في بحر الصين الجنوبي، على بعد حوالي 1100 كيلومتر شمال شرق جاكرتا.

يشار إلى أن أجزاء من إندونيسيا عرضة للانهيارات الأرضية خلال موسم الأمطار، الذي يستمر عادة من  أكتوبر إلى أبريل.

المصدر: د ب أ
إندونيسيا
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«ياس» تختتم الموسم بـ «سباقات مشوقة»
الرياضي
«ياس» تختتم الموسم بـ «سباقات مشوقة»
اليوم 15:30
الشرطة الألمانية تطالب بالاحترام في ديربي الرور
الرياضي
الشرطة الألمانية تطالب بالاحترام في ديربي الرور
اليوم 15:24
بينيرو «هاتريك» والنابودة «ثنائية» في أبوظبي
الرياضي
بينيرو «هاتريك» والنابودة «ثنائية» في أبوظبي
اليوم 15:20
البلوشي «الأصغر» في «سوبر سلة» غرب آسيا
الرياضي
البلوشي «الأصغر» في «سوبر سلة» غرب آسيا
اليوم 15:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©