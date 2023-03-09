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كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً باتجاه البحر

أرشيفية
9 مارس 2023 15:18

قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الأصفر اليوم الخميس.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان إن الصاروخ أطلق قرابة الساعة 6:20 مساء (0920 بتوقيت جرينتش) من محيط نامبو بكوريا الشمالية.

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المصدر: وكالات
صاروخ باليستي
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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