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لافروف: موسكو تعتبر تمديد اتفاق الحبوب «معقدًا»

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي
9 مارس 2023 15:12

وصف وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الخميس المفاوضات الهادفة إلى تمديد اتفاق الحبوب لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا بأنها "معقّدة".

وأكّد أن بنود الاتفاق التي تعود بالفائدة على روسيا "لم تطبق على الإطلاق"، مضيفًا "إذا لم يطبق سوى نصف بنود الاتفاق، فإن مسألة تمديده تصبح معقّدة إلى حد ما".

وتنتهي اتفاقية الحبوب هذه الأساسية لإمدادات الغذاء العالمية في 18 مارس.

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المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
لافروف
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