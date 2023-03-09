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مقتل 3 بينهم حاكم إقليم بلخ في انفجار بأفغانستان

أرشيفية
9 مارس 2023 14:49

 قالت الشرطة الأفغانية إن انفجاراً وقع في مكتب حاكم إقليم بلخ شمال البلاد، اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتله هو واثنين آخرين.

وقال المتحدث باسم شرطة بلخ "وقع انفجار اليوم حوالي الساعة التاسعة صباحا داخل الطابق الثاني من مكتب الحاكم، وتسبب الانفجار في مقتل (الحاكم) واثنين من المدنيين".

وأضاف أن الشرطة تجري تحقيقاً وستقدم مزيداً من التفاصيل بمجرد أن يتضح الأمر.

ولم يعرف على الفور سبب الانفجار.

 

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