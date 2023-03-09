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3 أشخاص عالقين على عمق 900 متر بعد حادث منجم في إسبانيا

3 أشخاص عالقين على عمق 900 متر بعد حادث منجم في إسبانيا
9 مارس 2023 14:43

علق ثلاثة أشخاص على عمق 900 متر في منجم للبوتاس في منطقة كاتالونيا في شمال شرق أسبانيا على إثر حادث وقع الخميس، حسبما ذكرت فرق الإطفاء.
وقال ناطق باسم إدارة الإطفاء لوكالة فرانس برس في كاتالونيا إن "ثلاثة أشخاص عالقون على عمق حوالى 900 متر" داخل المنجم .
واضاف "ندرس مع الشركة" التي تملك المنجم "كيفية القيام بإنقاذهم".

وقالت الشرطة الكاتالونية إن "انهيارا" قبيل الساعة التاسعة (08,00 ت غ) في المنجم تحت الأرض، موضحة أنها نشرت وحدات متخصصة للمشاركة في عملية الإنقاذ، بما في ذلك وحدة للكلاب المدربة.
وذكرت إدارة الطوارئ في المنطقة أنها أرسلت مروحية طبية وفريقا من الأطباء النفسيين.

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المصدر: آ ف ب
إسبانيا
منجم
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