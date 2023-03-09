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ألمانيا: نقص الذخيرة في أوكرانيا كان متوقعاً

ألمانيا: نقص الذخيرة في أوكرانيا كان متوقعاً
9 مارس 2023 14:18

صرح سياسي ألماني بارز بأنه يرى أن نقص الذخيرة في أوكرانيا يعد فشلا لشركاء أوكرانيا. وقال نوربرت روتجن، خبير شؤون السياسة الخارجية بالحزب المسيحي الديمقراطي، اليوم الخميس لإذاعة ألمانيا: "كان ذلك متوقعا ولم يقم أحد برد فعل".

وأضاف أن حقيقة أن الأوروبيين وحلفاء أوكرانيا وأنصارها سمحوا بحدوث هذا الموقف المتوقع يعد "فشلا جسيما"، وأكد أنه من المهم حاليا محاولة سد النقص في الذخيرة عن طريق جمع كل المخزون وتوفير حل لهذا النقص.

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وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف وصف خطط الاتحاد الأوروبي بشأن توريدات جديدة للذخيرة لبلاده بأنها غير كافية، وقال خلال لقاء غير رسمي مع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في السويد أمس الأربعاء إن أوكرانيا بحاجة لمليون قذيفة مدفعية وإن ذلك ربما يستلزم توفير أربعة مليارات يورو. 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
أوكرانيا
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