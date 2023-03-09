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الرئيس الأوكراني يندد بالموجة الجديدة من الضربات الصاروخية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
9 مارس 2023 12:54

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالموجة الجديدة من الضربات الصاروخية الروسية اليوم الخميس.

وفي بيان نُشر على تطبيق المراسلة تيليجرام، قال زيلينسكي إن البنية التحتية الحيوية والمباني السكنية في 10 مناطق أوكرانية تعرضت للقصف في الهجمات الأخيرة التي وقعت خلال الليل.

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المصدر: وكالات
الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
الضربات الصاروخية
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