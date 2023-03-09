نيجيريا ترجئ انتخابات حكّام الولايات

مسؤولو اللجنة الانتخابية الوطنية في نيجيريا (أرشيفية)
9 مارس 2023 09:43
أعلنت السلطات الانتخابية في نيجيريا مساء الأربعاء، أنّ انتخابات حكّام الولايات والمجالس النيابية المحليّة المقرّرة السبت أرجئت أسبوعاً إثر صدور قرار قضائي بشأن الماكينات المستخدمة في فرز الأصوات.
وقالت "المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات" في بيان إنّها "اتّخذت القرار الصعب ولكن الضروري لإعادة جدولة انتخابات حكّام الولايات والمجالس النيابية المحلّية، والتي ستجرى نهار السبت الواقع في 18 مارس 2023".
وعزت المفوضية قرارها إلى حُكم أصدرته محكمة نيجيرية في وقت سابق الأربعاء وسمحت فيه للسلطات الانتخابية بإعادة برمجة ماكينات فرز الأصوات التي استُخدمت في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي وكانت محلّ نزاع حادّ بين المعارضة والحزب الحاكم.
وقالت المفوضية إنّ حكم المحكمة صدر في وقت متأخر للغاية "لإنجاز إعادة البرمجة" في الوقت المناسب.