تونس.. تداعيات اقتصادية لأزمة المهاجرين

شعبان بلال (تونس، القاهرة)

اعتبر خبراء ومحللون سياسيون، أن هناك تداعيات خطيرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية على الأوضاع الاقتصادية في تونس، مشيرين إلى أن استمرارها يعمق الأزمة ويزيد البطالة، خاصة أن تونس تعتبر نقطة عبور رئيسة للمهاجرين الذين يسعون لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا، بما في ذلك أعداد من التونسيين والقادمين من الدول الأفريقية.

وخلال العام الماضي، اعترضت السلطات التونسية أكثر من 22500 مهاجر قبالة سواحلها. وأكد الرئيس قيس سعيد اتخاذ إجراءات مشددة لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا معتبراً أن «الظاهرة تؤدي إلى عنف وجرائم».

ويرى المحلل السياسي التونسي محمد صالح العبيدي أن الهجرة غير الشرعية تمثل عنواناً لتعميق الأزمة الاقتصادية في تونس، ويفتح المجال للعمالة ضعيفة الأجر.

وقال: «تبلغ نسبة البطالة 15% الآن وفي حال تدفق الهجرة غير النظامية يتوقع أن ترتفع البطالة لـ25%».

وأضاف العبيدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الاقتصاد التونسي يحتاج إلى دفع حقيقي للنمو بعيداً عن الاقتصاد والتشغيل الموازي حتى يستعيد عافيته وقدرته على استيعاب الأزمة الحالية.

من ناحيته، قال الباحث في الشؤون السياسية الدولية محمد حميدة، لـ«الاتحاد»، إن موجات الهجرة غير الشرعية زادت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة في ظل توترات على مستويات عدة سياسية واقتصادية واجتماعية، ما فرض تساؤلات أمنية مهمة مع ارتفاع الأعداد بصورة ملحوظة في ظل تشديد أوروبا على منع استقبالهم مما يفاقم الظروف الاقتصادية في تونس التي تعيش أزمة غير مسبوقة في ظل تباطؤ صندوق النقد في منح الدفعة الأولى من القرض لتونس.

وأوضح المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن الهجرة غير الشرعية «مؤقتة»، وتمثل تونس للمهاجرين أرض عبور وليست إقامة وإن حصلت الإقامة ستكون لصعوبة العبور إلى ضفة جنوب أوروبا من المتوسط.

وأضاف ثابت، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك 21 ألف شخص غير تونسيين يعمل في تونس من أجل الهجرة غير النظامية من خلال المراكب التي تنقلهم من السواحل التونسية والليبية إلى أوروبا، ويعمل القادمون من جنوب الساحل والصحراء في الأنشطة والأعمال المتروكة من التونسيين وهو ما لم يؤثر على فرص العمل المتاحة.